البارتي الديمقراطي الكردستاني ـ سوريا يبارك بحلول عيد الأضحى المبارك

أرسلت اللجنة المركزية للبارتي الديمقراطي الكوردستاني – سوريا برقية تهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، جاء فيها:

"يتقدم البارتي الديمقراطي الكردستاني – سوريا، بأطيب التهاني والتبريكات والتمنيات لكل الأخوة في الأحزاب السياسية والإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا وجميع أبناء الشعب الكردي والأمة الإسلامية في سوريا والعالم بالسعادة والطمأنينة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالسلم والسعادة وسائلين الباري عزّ وجلّ أن يعيده عليكم وعلى الجميع بالخير واليُمن والبركة، وأن يوفقنا جميعاً وينصر قواتنا.

وكل عام وأنتم بخير".

(ل م)