ألبانيا تنهي علاقاتها الدبلوماسية مع إيران

قال رئيس الوزراء الألباني إيدي راما يوم الأربعاء إن ألبانيا ستنهي علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، وأمرت الدبلوماسيين الإيرانيين وموظفي السفارة بالمغادرة في غضون 24 ساعة، بعد تحقيق في هجوم إلكتروني في تموز، بحسب وكالة رويترز.

وقال راما في بيان بالفيديو أرسل إلى وسائل الإعلام "قررت الحكومة بأثر فوري إنهاء العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية إيران الإسلامية".

وأضاف "ردنا القوي هذا يتناسب تماماً مع مخاطر الهجوم الإلكتروني الذي هدد بشل الخدمات العامة، ومحو الأنظمة الرقمية واختراق سجلات الدولة، وإثارة الفوضى وانعدام الأمن في البلاد".

(م ش)