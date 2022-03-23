الباغوز رمز النهاية الجغرافية لمرتزقة داعش كيف أصبحت بعد 3 أعوام من التحرير

في يوم 23أذار 2019، زغردت أمهات 11ألف شهيد وأمهات 21ألف جريح وتأكدن أن دماء أبنائهن التي امتزجت بتراب شمال وشرق سوريا لم تذهب سدى، في مثل هذا اليوم منذ 3أعوام أعلنت قوات سوريا الديمقراطية القضاء جغرافياً على مرتزقة داعش بشكل كامل بعد معارك دامت أكثر من 6أشهر.

وتَبعُد بلدة الباغوز حوالي 110 كم شرق دير الزور وتحاذي نهر الفرات من جهة الغرب والجنوب، وتعتبر منطقة حدودية لدولتي سوريا والعراق ويبلغ عدد سكانها 47ألف نسمة، كانت أخر معاقل مرتزقة داعش في مناطق شمال وشرق سوريا.

ونظراً للمعارك التي حصلت في بلدة الباغوز تضررت البنية التحتية بشكل كبير حيث بلغت نسبة الدمار فيها يقارب الـ 75%، وبعد تحرير المنطقة من مرتزقة داعش باشر مجلس دير الزور المدني بالعمل على تنظيم البلدة ليبدأ أهلها بإعادة إعمارها من جديد.

وأسس مجلس دير الزور المدني مجلس الشعب في بلدة الباغوز وشكل 18كومين لكافة أحياء بلدة الباغوز، بالإضافة إلى تأسيس بلدية الشعب في البلدة، ليبدأ أهالي البلدة ومؤسساتها بالعمل على إعادة إعمار بلدتهم.

بداية العمل الخدمي بعد التحرير

أولى الأعمال التي قامت بها لجنة الخدمات بمجلس الشعب ببلدة الباغوز هي إزالة الأنقاض التي بلغت 48ألف م3.

وعمل مجلس الشعب في بلدة الباغوز وبمساعدة فرق مختصة على انتشال أكثر من 470 جثة كانت ضمن الأراضي زراعية والطرق والمنازل.

وللتعرف أكثر على الأعمال الخدمية التقت وكالتنا برئيس لجنة الخدمات بمجلس الشعب في بلدة الباغوز محمد الطعمة وقال "ورثنا مدينة بنيتها التحتية مدمرة بشكل شبه كامل نتيجة المعارك التي دارت فيها. بجهود أهالي المنطقة ودعم الإدارة الذاتية تحسن الواقع الخدمي بشكل كبير".

وأوضح محمد الطعمة "بعد إزالة الأنقاض وفتح الطرق عملنا على إصلاح شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي في البلدة وتنظيمها بشكل كامل وتزفيت طريق البلدة البالغ طوله 8كم لتسهيل الحركة على أهالي البلدة".

وأضاف الطعمة "من أولوياتنا كان إعادة تأهيل محطة مياه الباغوز الأولى التي تغذي البلدة بشكل عام بمياه الشرب".

الجانب الصحي والتربوي

عمل مجلس الشعب في بلدة الباغوز وبدعم من لجنة الصحة بمجلس دير الزور المدني على افتتاح مركز صحي في البلدة، يقدم الإسعافات الأولية واللقاحات الدورية ضمن الإمكانات المتوفرة.

وعمل المركز الصحي على تقديم العديد من اللقاحات مثل اللاشمانيا لغالبية أطفال البلدة، ولقاح كوفيد 19المقدم من هيئة الصحة بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

ويوجد في بلدة الباغوز14مدرسة تعرضت 4منها للدمار الكلي، 7بشكل جزئي، و3مدارس تعرضت للحرق والتخريب.

وأكد الطعمة "عملنا على إعادة تأهيل 4مدارس وتبديل النوافذ والأبواب وتأمين المقاعد الدراسية".

ويبلغ عدد الطلبة في بلدة الباغوز 2000طالب/ـة، يشرف على تعليمهم 45معلم/ـة.

الجانب الزراعي

يعتمد أهالي بلدة الباغوز على الزراعة وتربية المواشي في معيشتهم نظراً لمحاذاتها لنهر الفرات، إلا أن الزراعة كان لها نصيب في الدمار وتعرضت مضخات مياه الري أو كما يطلق عليها أهالي الباغوز "الجمعيات"، للدمار أثناء تحرير المنطقة.

ويوجد في بلدة الباغوز 4مضخات لمياه الري تعرضت جميعها للدمار، مما أثر على الواقع الزراعي بشكل عام في بلدة الباغوز، حيث تبلغ مساحة الأراضي الزراعية في بلدة الباغوز 30ألف دونم، 7ألاف دونم منها مروية من مضخة الباغوز الأولى والآبار الارتوازية.

وبهذا الصدد التقت وكالتنا برئيس مضخة الباغوز الزراعية أحمد الشهاب الذي قال "علمنا على إعادة تأهل مضخة مياه الباغوز الأولى التي كانت تروي 6ألاف دونم من مجمل الأراضي الزراعية في بلدة الباغوز وفي الوقت الحالي تروي 3ألاف دونم، فيما تروي الآبار الارتوازية 4ألاف دونم.

وعملت دولة الاحتلال التركي على تخفيض نسبة المياه المتدفقة من نهر الفرات صوب سوريا والعراق وتعد مناطق ريف دير الزور الشرقي أكثر المناطق تضرراً من قلة مياه نهر الفرات في شمال وشرق سوريا.

وأوضح أحمد الشهاب "مازلنا بحاجة ماسة إلى إعادة تأهيل الجمعيات الأخرى، وأضاف "في ظل حبس مياه نهر الفرات تضررت مساحات واسعة في المنطقة وفي حال استمرت ستزداد أكثر وأكثر وتسبب كارثة إنسانية".

رئيس فرع حزب سوريا المستقبل بريف دير الزور الشرقي محمد الزايد قال "بمناسبة الذكرى الثالثة لتحرير بلدة الباغوز نهنئ شعبنا في شمال وشرق سوريا ونترحم على أرواح الشهداء الذين ضحوا بحياتهم في سبيل الحرية وإنهاء الإرهاب ومنح أراضينا الأمن والاستقرار".

وأوضح محمد الزايد "أصبحت بلدة الباغوز بعد التحرير تنعم بالأمان بفضل تكاتف أبنائها وشيوخها ووجهائها مع قوات سوريا الديمقراطية، بعد أن كانت بؤرة للإرهاب والقتل".

وأكد الزايد في ختام حديثه "تحرير بلدة الباغوز كان له نجاح كبير وفتح طريق النور أمام الشعوب المناضلة للحرية وكان بمثابة الصدمة للدول التي كانت تدعمها".

لكن بعد القضاء على داعش عسكرياً في مناطق شمال وشرق سوريا نشطت خلايا داعش ونفذت العديد من الاغتيالات استهدفت من خلالها رموز المنطقة وهاجمت المؤسسات المدنية في المنطقة بهدف بث الرعب في نفوس الأهالي.

وفي هذا الصدد تحدث لوكالتنا القيادي في قوى الأمن الداخلي بريف دير الزور الشرقي عزام محمد الذي قال "لتحرير بلدة الباغوز أهمية كبيرة لدى كافة أهالي شمال وشرق سوريا، وتنبع هذه الأهمية بنتائج ايجابية كبيرة أولها تخليص الأهالي من الخوف والرعب وإنهاء كوابيس مرتزقة داعش التي عششت في أذهان أهالي المنطقة لمدة 5سنوات متتالية".

وأضاف عزام محمد "أثناء عملية التحرير كان هناك مواقف سلبية من قبل حكومة دمشق وروسيا الداعمة لها من خلال الهجمات المتكررة لإعاقة عملية التحرير لأن انتصارات مقاتلي ومقاتلات قوات سوريا الديمقراطية لم تروق لهم".

وأكد عزام محمد أنه بفضل مقاومة أهالي المنطقة ومساندتهم لقوات سوريا الديمقراطية استطعنا تحقيق الانتصارات التي كان لها أهمية كبيرة للعالم أجمع".

وأوضح "تشهد المنطقة حالياً وضع أمني جيد جداً، وذلك بفضل جهود أبناء المنطقة وتكاتفهم مع قوى الأمن الداخلي في ريف دير الزور الشرقي".

وأشار المحمد "ممارسات خلايا داعش تتزامن مع هجمات الاحتلال التركي على المنطقة بشكل دائم بهدف كسر إرادة شعوب المنطقة، نحن مستمرين في عملنا حتى القضاء على خلايا مرتزقة داعش في المنطقة بشكل كامل".

وكانت قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي قد شنت العديد من الحملات الأمنية بعد تحرير المنطقة لإلقاء القبض على خلايا داعش وتمكنت من خلالها القبض على المئات من خلايا داعش بينهم أمراء وضبطت كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة وعبوات ناسفة.

(خ)

ANHA