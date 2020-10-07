البادية السورية...90 قتيلًا من قوات الحكومة ومرتزقة داعش في معارك كر وفر

وتشهد مناطق متفرقة من البادية السورية اشتباكات متواصلة بين قوات الحكومة، ومرتزقة داعش، في إطار التصاعد المتواصل للقصف والاشتباكات، الذي بدأ مطلع شهر أيلول/سبتمبر الفائت.

وتتركز الاشتباكات في مثلث حلب -حماة -الرقة، وفي باديتي حمص ودير الزور بدرجة أقل، في محاولة من مرتزقة داعش القيام بعمليات متنوعة من هجمات مباغتة وتفجيرات واستهدافات، بينما تسعى قوات الحكومة وبإسناد جوي روسي مكثف إلى الحد من نشاط المرتزقة.

ومنذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر، قُتل 49 من مرتزقة داعش خلال القصف الجوي والاشتباكات مع قوات الحكومة، بينما قتل 41 عنصراً من قوات الحكومة، بحسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبحسب المرصد فإن من المحتمل أن يرتفع عدد القتلى، لوجود إصابات بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة إلى معلومات تفيد بوجود قتلى آخرين في ظل استمرار القصف والاشتباكات.

وبلغت حصيلة القتلى في الفترة الممتدة من 24 آذار/مارس الفائت من العام 2019وحتى هذه اللحظة 822 قتيلاً من قوات الحكومة، بعضهم من جنسيات غير سورية، (اثنين للقوات الروسية، بالإضافة لـ 140من المجموعات التابعة لإيران)، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات لمرتزقة داعش، في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء، بينما قُتل 439 من المرتزقة خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.

وكان المرصد السوري، أفاد بمقتل 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و11 من الرعاة، بالإضافة إلى مواطنة في هجمات لمرتزقة داعش في المناطق التي تسيطر عليها قوات الحكومة.

(ي م)