البادية السورية.. مقتل أكثر من 18 عنصرًا من قوات الحكومة ومرتزقة داعش

تستمر العمليات العسكرية التي أطلقتها قوات حكومة دمشق والمجموعات الموالية لها في البادية السورية، وخلّفت أكثر من 18 قتيلًا في صفوف قوات الحكومة ومرتزقة داعش.
خبر 2021-01-27T12:04:00 مركز الأخبار

وشهدت محاور بادية السخنة عند الحدود الإدارية بين حمص ودير الزور، في البادية السورية اشتباكات بين قوات حكومة دمشق والقوات الموالية لها وللروس، ومرتزقة داعش، وسط تنفيذ المقاتلات الروسية غارات على مناطق انتشار المرتزقة ضمن بادية حمص الشرقية.

ووثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 7 عناصر في قوات الحكومة والمجموعات الموالية لروسيا جراء الاشتباكات واستهداف آليات تابعة لهم من قبل داعش، إلى جانب توثيق مقتل نحو 11 مرتزقًا بالقصف الجوي الروسي والاشتباكات، خلال الساعات الفائتة.

وبحسب المرصد، ارتفع عدد الضربات الجوية الروسية، إلى أكثر من 200 غارة، والتي شنتها على مناطق متفرقة من البادية السورية، في حمص ودير الزور ومثلث حلب-حماة-الرقة خلال الأيام القليلة الفائتة.

(د أ)


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