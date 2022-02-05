الأزمة الأوكرانية.. أميركا تطمئن حلفائها بإرسال تعزيزات عسكرية إلى بولندا

وذكرت وكالة الأنباء البولندية، السبت، أن المجموعة الأولى من أفراد الفرقة 82 من القوات الأميركية المحمولة جواً، وصلت إلى مطار "ياسيونكا" قرب مدينة جيشوف على مسافة 70 كم تقريباً من الحدود البولندية الأوكرانية.

من جانبه، قال الناطق باسم الجيش البولندي الميجور برجنيسلاف ليتشينسكي، إن نقل التعزيزات الأميركية إلى بولندا يأتي "في إطار طمأنة الحلفاء القلقين من التوتر الروسي - الأوكراني".

وأوضح ليتشينسكي، في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، أن "طلائع الجنود وصلت إلى مطار يسيونكا"، مضيفاً أن الجزء الأكبر من الكتيبة الأميركية وقوامها 1700 جندي ستصل "قريباً".

ويأتي وصول الوحدات العسكرية غداة هبوط 8 طائرات أميركية في المطار نفسه، حملت على متنها عسكريين مسؤولين عن التحضير لاستقبال جنود الفرقة المذكورة وتقديم الدعم اللوجستي لهم.

وفي تصريحات سابقة، أعلن جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أن واشنطن قررت إرسال قوات إضافية إلى رومانيا وبولندا وألمانيا.

وأشار إلى أن هذه الخطوة اتخذتها واشنطن في إطار "رد" على تصاعد التوتر حول أوكرانيا، مشدداً في الآن نفسه على أن الجنود الأميركيين لن يقاتلوا في أراضي أوكرانيا.

(ش ع)