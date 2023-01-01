الأزمات تتفاقم في سري كانيه المحتلة والسكان يقطعون الأشجار لاستخدامها في التدفئة

تزداد يوماً بعد يوم، معاناة السكان المتبقين في مدينة سري كانيه المحتلة في ظل سياسة التضييق التي يفرضها الاحتلال التركي ومرتزقته، منذ احتلال المدينة في تشرين الأول عام 2019.

ويفتقد السكان في المدينة المحتلة، لأهم مقومات الحياة وسبل العيش في ظل ارتفاع الأسعار الفاحش للمواد التموينية، بالإضافة إلى ارتفاع سعر المحروقات بشكل خيالي.

أكدت مصادر محلية من داخل مدينة سري كانيه المحتلة، لوكالتنا، أن مادة مازوت التدفئة تُفتقد فيها في ظل انخفاض درجات الحرارة وإقبال الأيام الأشد برودة في العام.

موضحة أن "المحروقات لا تتوفر في المدينة عامة، وإن توفرت يراوح سعر البرميل الواحد 900 ألف ل.س إلى أكثر من مليون و100 ألف ليرة"

ليلجاً السكان إلى استخدام الحطب كبديل، لكن التجار استغلوا هذه الفرصة، ليرفعوا من سعر الطن الواحد للحطب إلى أكثر من 800 ألف ل.س، بحسب المصادر التي أكدت أن "سكان المنطقة ونتيجة الأوضاع الصعبة التي يعانون منها والبرد القارس، يلجؤون إلى حرق المواد البلاستيكية والثياب القديمة، بالإضافة إلى قطع الأشجار في منازلهم واستخدام حطبها كوسيلة؛ للتدفئة".

(م ح)

ANHA