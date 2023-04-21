العزلة المفروضة على القائد أوجلان تعيق عملية السلام في الشرق الأوسط

تنتهج الدولة التركية، منذ 25 عاماً، ممارسات لا قانونية ولا إنسانية بحق القائد عبد الله أوجلان، وتفرض عليه عزلة مشددة، فلا يتمكن ذووه ولا محاموه من إجراء أي تواصل معه منذ 25 آذار 2021.

وترى الأحزاب السياسية في شمال وشرق سوريا إلى جانب شجبها واستنكارها للعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، أنّ "فكر القائد عبد الله أوجلان يعتبر الحل الوحيد لأزمات الشرق الأوسط".

سكرتير حزب البارتي الديمقراطي الكردستاني- سوريا، جوان سكو، بيّن أن الدول المتآمرة هدفت من فرض العزلة على القائد عبد الله أوجلان حصار فكره، ونوه: "أرادت الدول المتآمرة على فلسفة القائد عبد الله أوجلان عبر اختطافه وتشديد العزلة محاصرة فكره وفلسفته لمنعها من الانتشار في الشرق الأوسط".

وتابع: "الدول المتآمرة فشلت في مساعيها؛ لأن مجتمعات الشرق الأوسط اليوم، وجدت في فلسفة القائد وأطروحاته طريق الخلاص من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. الشعوب تبنت مشروع أخوة الشعوب والأمة الديمقراطية، وما حدث في شمال وشرق سوريا دليل على انتصار هذه الفلسفة على الإرهاب والدول الاستعمارية".

وأكد سكرتير حزب البارتي الديمقراطي الكردستاني- سوريا، جوان سكو، أن العالم مدين للقائد عبد الله أوجلان على فكره وفلسفته، وأوضح: "نضالنا مستمر حتى نيل الشعوب حقوقها المشروعة في السلام والحرية"، وطالب الأحزاب الكردية بالعمل وتصعيد النضال حتى تحرير القائد عبد الله أوجلان جسدياً وترك المصالح الحزبية جانباً.

العزلة تعيق عملية السلام في الشرق الأوسط

عضوة المكتب السياسي في حزب التآخي الكردستاني، هيام ناجي، أكدت أن القائد عبد الله أوجلان يخوض نضالاً مستمراً منذ سنوات في سبيل تحقيق السلام والحرية، وبيّنت أن "العزلة المشددة التي تفرض عليه تعيق عملية السلام في الشرق الأوسط".

واستنكرت هيام ناجي تخاذل المنظمات الحقوقية والإنسانية حيال "العزلة الظالمة" التي تمارس على القائد عبد الله أوجلان منذ 25 عاماً، وأكدت: "لكل سجين الحق في مقابلة محاميه وعائلته".

وعن دور المرأة في نشر فكر القائد عبد الله أوجلان، نوهت هيام ناجي: "المرأة هي التي ستقود الطريق إلى الحرية وبناء مجتمع حر وديمقراطي، لذا نحن أكثر من يتطلب منهن العمل على نشر فكره، ونطالب بحريته الجسدية".

وأكدت هيام ناجي أن القائد عبد الله أوجلان منح المرأة القوة من خلال تنظيم نفسها، ودعت جميع النساء لتصعيد النضال وتنظيم الفعاليات المطالبة بحرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية.

(ج /آ)

ANHA