الأولوية لخريجي جامعات ومعاهد شمال وشرق سوريا في قطاع التربية

مع بدء العام الدراسي، وبهدف مناقشة جملة قضايا تهمّ قطاع التربية والتعليم، عقدت هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اجتماعها الدوري بحضور أعضاء هيئات ولجان التربية والتعليم في الإدارات الذاتية والمدنية لشمال وشرق سوريا.

وتركز الاجتماع في مستهله على توزيع الكتب المدرسية على طلاب المدارس، كأولى خطوات بدء العام الدراسي.

وأكد الاجتماع دعم العملية التربوية في دير الزور بعد تضرر المنشآت التعليمية في الأحداث الأخيرة، ووجهت هيئة التربية والتعليم بتقديم إحصائيات دقيقة عن المدارس والطلاب والمعلمين والإداريين في كافة الإدارات.

كما ناقش الاجتماع آلية نقل المعلمين من إدارة لأخرى، واعتماد يوم السبت من كل أسبوع تدريباً للمعلمين بموجب برامج تدريب مدروسة، إضافةً لمسألة التوقيت الشتوي الذي ينعكس سلباً على الطلبة بشكل سلبي، إذ يبدأ الدوام المدرسي في ساعاتٍ باكرة، وسترفع وتناقش مع المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لوضع حل مناسب.

وتطرّق الاجتماع لاعتمادات خريجي جامعات ومعاهد شمال وشرق سوريا، ومنحهم الأولوية لتعيينهم في القطاع التربوي.

وفي الختام، ناقش المجتمعون آلية إغلاق المعاهد والمدارس الخاصة، وإيجاد بديل عنها مثل المعاهد العامة، إلى جانب مناقشة قانون تراخيص والنظام الداخلي للروضات في كافة الإدارات الذاتية والمدنية.

(ك)