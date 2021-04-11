الأولى من نوعها في عهد بايدن .. مسؤول رفيع في تل أبيب

ووفق صحيفة "هآرتس"، سيجري أوستن "مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ،بنيامين نتنياهو، ووزيري الدفاع بيني غانتس والخارجية غابي أشكنازي".

كما ستتناول المحادثات، بحسب "هآرتس"، عدّة ملفات من بينها "برنامج إيران النووي، وأنشطة طهران في منطقة الشرق الأوسط، والتشاور حول جدول الأولويات المشتركة لواشنطن وتل أبيب".

إلى ذلك نقلت وكالة "معا" الفلسطينية، أمس السبت، عن مصادر لم تسمّها أنّ وزير الدفاع الأميركي يصل إسرائيل، اليوم الأحد، "على متن أكثر طائرة تطورًا في العالم".

وأشارت المصادر إلى أنّ هذه الطائرة مخصّصة لإدارة حرب نووية.

(ش ع)