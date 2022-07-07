الأول منذ 1951.. إسرائيل وتركيا تتفقان لتوسيع الرحلات الجوية بينهما

قالت وزارة النقل الإسرائيلية إن إسرائيل وتركيا ستوسعان حركة الطيران الثنائية بموجب اتفاق طيران جديد سيتم توقيعه يوم الخميس 7 تموز/ يوليو 2022، هو الأول بينهما منذ عام 1951.

وأضافت في بيان "من المتوقع أن يسفر الاتفاق عن استئناف رحلات الشركات الإسرائيلية إلى عدد من الوجهات في تركيا، إلى جانب رحلات الشركات التركية إلى إسرائيل".

وسبق هذا الاتفاق إعلان إسرائيل إعادة فتح مكتبها الاقتصادي والتجاري في تركيا في إطار سعي الدولتين لاستعادة العلاقات الدبلوماسية المتوترة منذ أكثر من عقد.

وطردت الحكومتان السفراء عام 2018 وكثيراً ما تبادلتا الانتقادات بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، غير أنهما تتطلعان الآن إلى إعادة التمثيل إلى مستوى السفراء. كما خفضت إسرائيل تمثيلها الاقتصادي في 2019.

وتدّعي تركيا باستمرار دعمها للقضية الفلسطينية، إلا أن الخطوات التركية الأخيرة في مضمار التقارب مع إسرائيل، أوضحت زيف هذه الادعاءات وكيفية استغلال تركيا هذه القضية خدمة لمصالحها كما كان دليلاً مادياً على النتائج التي كان يطمح إليها أردوغان عبر سياسته في التعامل مع القضية الفلسطينية كورقة رابحة في يده، لكسب تعاطف الشعوب الإسلامية والعربية، من جهة، ولتحقيق غاياته السياسية على حساب الفلسطينيين، من جهة أخرى.

(د ع)