الأول من نوعه في شمال وشرق سوريا.. افتتاح مخبر لتحليل المواد الغذائية والمياه

وجاء افتتاح المركز خلال مراسم نظمت اليوم، من قبل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، في مدينة الحسكة، شارك فيها العشرات من المهتمين بهذا الشأن وأهالي مدينة الحسكة إلى جانب وفد من الإدارة الذاتية في مقدمتهم الرئيسة المشتركة لهيئة الزراعة والري في الإدارة الذاتية، ليلى ساروخان.

وتسعى الإدارة الذاتية عبر المخبر الذي تشرف عليه إدارياً "هيئة الزراعة والري"، إلى تحليل المواد الغذائية والمياه؛ للإسهام في رفع جودة المنتجات الغذائية وتفادي رداءة الجودة أو الصلاحية.

ويعد المخبر الأول من نوعه على مستوى شمال وشرق سوريا، حيث تم العمل عليه على مدى 4 سنوات الماضية، ويضم المخبر قسمين: الأول لتحليل المواد الغذائية، والثاني لتحليل المياه والأسمدة.

ووفق للمشرفين على المخبر تستعد الإدارة الذاتية في المرحلة المقبلة لافتتاح مخبر لتحليل الأدوية البشرية والبيطرية وإجراء فحوصات الحمض النووي "DNA".

وقصّت الرئيسة المشتركة لهيئة الزراعة والري، ليلى ساروخان شريط الافتتاح، ليتجول بعده الحضور داخل المخبر والاطلاع على أقسامه.

(ن م/أم)

ANHA