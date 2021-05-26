الأول من نوعه في مدينة قامشلو... افتتاح محطة تجميع النفايات

سعيًا منها إلى التّخفيف من حدة الروائح الكريهة النّاتجة عن حرق النّفايات في مدن وقرى إقليم الجزيرة، ولمنع إصابة الأهالي بالأمراض الخطيرة، افتتحت اليوم لجنة البلديات وحماية البيئة في مقاطعة قامشلو، محطة تجميع ونقل النفايات تحت شعار "النظافة ثقافتنا والثقافة أساس حماية مجتمعنا".

وبدأت مراسم الافتتاح بالوقوف دقيقة صمت إجلالًا للشهداء، ثم ألقت عضوة لجنة البلديات في مقاطعة قامشلو، آرين هادي، كلمة باركت فيها هذا المشروع على كافة أبناء المنطقة، وقالت: "الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا تسعى دائمًا إلى حل كافة مشاكل أهلها".

وأكدت آرين هادي أن اللجنة تسعى دائمًا إلى تلبية وعودها للأهالي بحل كافة المشاكل التي يعانون منها وإنجاز المشاريع لخدمتهم، وأضافت: "نفتتح اليوم محطة تجميع ونقل النفايات والتي تعد من المشاريع الاستراتيجية في المنطقة تلبية لمتطلبات الأهالي".

وتابعت: "كان مكب نافكوري الموجود في مدينة قامشلو، من المشاكل التي يعاني منها الأهالي بشكل مستمر، لذلك نُفذ في عام 2020 مشروع لطمر النفايات يعد من المشاريع الأولية للجنة البلديات لحل المشكلة بعد دراسة واسعة".

هذا وبدأت تحضيرات مشروع تجميع النفايات منذ قرابة العام، من قبل مديرية البيئة التابعة لهيئة الإدارة المحلية بالتعاون مع لجنة البلديات وحماية البيئة في إقليم الجزيرة.

إلى ذلك، بيّنت آرين أن محطات تجميع ونقل النفايات تأسست في المدن الأكثر تضررًا من انتشار المكبات العشوائية، وقالت: "كافة النفايات ستتجمع في محطة تجميع بشكل يومي، ليتم ترحيلها إلى المطمرة الأساسية في الهول، حيث توجد خمسة خلايا هناك"، وتابعت: "هذا المشروع من المفترض أن يدوم عشرة سنوات، ومن المحتمل في المرحلة القادمة أن يكون هناك مشروع إعادة تدوير النفايات".

والجدير بالذكر أن المشروع تم على مرحلتين، وهي إنشاء محطّات نقل النّفايات في المدن المستهدفة، وهي مدينة قامشلو وناحية عامودا وديرك، ونقلها عبر شاحنات مخصصة لهذا الغرض، لتصل إلى المكبّ الرئيس في غرب قرية غزيلة التابعة لمنطقة الهول في مدينة الحسكة، حيث ستُطمر هناك بشكل فني، إذ يصل عدد شاحنات نقل النفايات إلى ست شاحنات تتسع لقرابة 40إلى 50 طن.

وبدروها، باركت الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة قامشلو، بروين يوسف، هذا المشروع على كافة الأهالي، قائلة: "منذ عشرة سنوات وأهالينا يناضلون دون كلل في سبيل انتصار الإدارة الذاتية"، وأكدت أن المشروع رد على محاولات تشويه الإدارة الذاتية ولكل طرف حاول افتعال الفتن بين الأهالي والإدارة الذاتية، وقالت: "سنكون بجانب شعبنا دائمًا".

وبعد الانتهاء من الكلمات، تم قص شريط الافتتاح من قبل والد الشهيد مصطفى يوسف كلو.

وتضم مقاطعة قامشلو مكبات عشوائية عدة للنفايات، ومنها مكب نافكري الواقع شمال غرب مدينة قامشلو 5 كم، والذي يتم ترحيل قرابة 20 طن من النفايات إليه بشكل يومي، تسبب بمعاناة مستمرة لأهالي القرى القريبة منه.

(س أ/ م ح)

ANHA