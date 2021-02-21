الأول من نوعه.. افتتاح مركز للشباب والرياضة في هجين

وحضر مراسم الافتتاح العشرات من أعضاء المؤسسات المدنية والمحلية العاملة في الريف الشرقي لدير الزور.

وحمل المركز اسم الشهيد "بسام الخاطر"، فيما تتبع له لجان الشبيبة من بلدة أبو حمام وحتى الباغوز.

وبدأت المراسم بقص شريط الافتتاح من قبل حسام الخاطر شقيق الشهيد بسام، ليبارك بعدها كل من عوائل الشهداء ودار المرأة ومجلس بلدة هجين افتتاح هذا الصرح الذي من شأنه أن يزيد من وتيرة التنظيم في صفوف الشباب الذين يعتبرون نواة بناء الأمة الديمقراطية.

من جانبه بارك رئيس فرع دير الزور لحزب سوريا المستقبل، محمد الرجب، هذه الخطوة، متمنيًا أن يكون هذا البناء ذو فاعلية كبيرة من خلال النشاطات والفعاليات التي سينظمها في المستقبل.

كما أشار نائب الرئاسة المشتركة لمجلس دير الزور المدني، محمد شعبان الزايد، في كلمة ألقاها، إلى أسس الأمة الديمقراطية التي تعتبر الشبيبة من أهم أركانها.

(ف ع/ م)

ANHA