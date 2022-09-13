وأطلقت قوى الأمن الداخلي المرحلة الثانية لحملة "الإنسانية والأمن" في مخيم الهول، أحد أكثر المخيمات خطورة في العالم في الـ 25 من آب المنصرم، بمساندة قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة.

وانتشرت القوات المشاركة في الحملة الساعة 05:00 فجراً، حيث بدأت عمليات البحث والتمشيط في الساعة 06:00 صباحاً في المخيم

بحسب مراسلة وكالتنا فقد عثرت قوى الأمن الداخلي اليوم الثلاثاء، على دفاتر تتضمن رسائل لمرتزقة داعش إلى ذويهم باللغة التركية، يؤكدون خلالها أن عودتهم قريبة إلى تركيا.

فيما لا تزال عمليات البحث والتمشيط مستمرة في مخيم الهول في إطار المرحلة الثانية لحملة "الإنسانية والأمن".

(ه إ/ س ر)

ANHA