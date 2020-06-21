العثور على رفات 9 أشخاص في حي السكن الشبابي بمدينة حلب

خلال عمليات الحفر والترميم التي تقوم بها بلدية الشعب في حي السكن الشبابي بمدينة حلب، عثر عمال البلدية على رفات 9 أشخاص قد قُتلوا في فترة وجود المجموعات المرتزقة في الحي.

هذا وسيتم فحصها قبل لجنة الصحة ولجنة الطبابة الشرعية، للتعرف على هوياتهم والتأكد من تاريخ الوفاة.

وكان عمال بلدية الشعب قد عثروا وللمرة الأولى على رفات أكثر من 9 أشخاص آخرين في حديقة الاستقامة الواقعة في حي الأشرفية أثناء العمل على إعادة الترميم بتاريخ 18آب 2018.

ويذكر أن حي السكن الشبابي خضع لسيطرة مرتزقة لواء شهداء بدر التابع للمدعو خالد الحياني والمدعوم من جيش الاحتلال التركي بين عامي 2013 – 2016، فيما تم تحرير المنطقة في شهر شباط من عام 2016 على يد مقاتلي ومقاتلات وحدات حماية الشعب والمرأة.

(ع س/سـ)