العثور على قنابل ومواد متفجرة.. الأمن الداخلي تكشف حصيلة اليوم الثامن من حملة

أصدر المركز الإعلامي العام لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا اليوم بياناً، كشف فيه حصيلة اليوم الثامن لحملة "الإنسانية والأمن" جاء فيه:

"تمكنت قواتنا أثناء عملية التفتيش والتمشيط خلال اليوم الثامن من إلقاء القبض على 14 شخصاً من خلايا داعش وإزالة 14 خيمة كان يستخدمها عناصر مرتزقة داعش كأماكن تدريب، إضافة لضبط سبعة جُعب عسكرية وسبعة هواتف نقالة كان يستخدمها العناصر للتواصل فيما بينهم.

وخلال التحقيق الأولي مع الذين تم إلقاء القبض عليهم اعترفوا بأماكن إخفاء قنابل يدوية ومواد متفجرة، حيث قامت قواتنا وبعملية خاصة للوصول للمكان الذي تم وصفه بالاعتراف ويَبعد عن المخيم بحدود الـ 100 متر، لتعثر قواتنا على 13 قنبلة يدوية وعدد من ذخيرة الكلاشنكوف و15كيلو غراماً من مادة الـ TNT، ومستلزمات صناعة المتفجرات".

(ف)