العثور على نفق لمرتزقة داعش في الرقة

وأصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بياناً بصدد مستجدات حملة "الانتقام لشهداء الرقة"

عثرت القوّات المشتركة لحملة “الانتقام لشهداء الرقة” صباح اليوم على نفق لتنظيم داعش الإرهابي كان يتخفى فيه عناصره إبان فترة سيطرته على مدينة الرقة.

وخلال حملة التمشيط المستمرة في مدينة الرقة، عثرت القوّات على النفق ضمن الأبنية السكنية في حي المشلب، حيث يمتد مسافة نحو ٥٠ متراً بعمق نحو ٥ أمتار تحت الأرض، ويستوعب أعداداً كبيرة من العناصر والمعدات العسكرية واللوجستية.

وتم التعامل معه بحسب الإجراءات الأمنية المعمول بها.

ANHA