أصدر المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي- شمال وشرق سوريا، اليوم الثلاثاء (6 أيلول)، بياناً كشف فيه حصيلة اليومين الـ 11 والـ 12 للمرحلة الثانية لحملة "الإنسانية والأمن" في مخيم الهول.

جاء في نص البيان:

"خلال عمليات التفتيش والتمشيط في اليوم الحادي عشر والثاني عشر من حملة الإنسانية والأمن في مرحلتها الثانية تم إلقاء القبض على 23 عنصراً لخلايا داعش بينهم 6 نساء، وعُثِرَ على سبعة خنادق، كما تمت إزالة 8 أماكن يستعملها خلايا داعش للتدريب والتعذيب.

كما تم ضَبط 4 قنابل يدوية و388 طلقة وثلاثة مخازن لسلاح كلاشنكوف، 4 حقائب عسكرية، وعدد من خطوط الاتصال وحافظات ملفات (كرت ذاكرة)، حاسوب محمول (لابتوب) مدفونة تحت الأرض".

(س ر)