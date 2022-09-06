العثور على مقرات للتدريب والتعذيب.. قوى الأمن الداخلي تكشف حصيلة يومي 11 و12 لحملة "الإنسانية والأمن"

كشفت قوى الأمن الداخلي حصيلة يومي الـ 11 والـ 12 للمرحلة الثانية لحملة "الإنسانية والأمن"، مؤكدة القبض على 23 مرتزقاً لخلايا داعش في مخيم الهول بينهم 6 نساء، بالإضافة إلى أسلحة وذخيرة عسكرية وأجهزة ذكية ومقرات للتدريب والتعذيب و7 خنادق للاختباء.
خبر 2022-09-06T09:42:00 مركز الأخبار

أصدر المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي- شمال وشرق سوريا، اليوم الثلاثاء (6 أيلول)، بياناً كشف فيه حصيلة اليومين الـ 11 والـ 12 للمرحلة الثانية لحملة "الإنسانية والأمن" في مخيم الهول.

جاء في نص البيان:

"خلال عمليات التفتيش والتمشيط في اليوم الحادي عشر والثاني عشر من حملة الإنسانية والأمن في مرحلتها الثانية تم إلقاء القبض على 23 عنصراً لخلايا داعش بينهم 6 نساء، وعُثِرَ على سبعة خنادق، كما تمت إزالة 8 أماكن يستعملها خلايا داعش للتدريب والتعذيب.

كما تم ضَبط 4 قنابل يدوية و388 طلقة وثلاثة مخازن لسلاح كلاشنكوف، 4 حقائب عسكرية، وعدد من خطوط الاتصال وحافظات ملفات (كرت ذاكرة)، حاسوب محمول (لابتوب) مدفونة تحت الأرض".

(س ر)


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