العثور على مقبرة جماعية أخرى في شنكال

أعلنت منظمة " Patricor" لحقوق الإنسان، أنه تم العثور على مقبرة جماعية في قضاء شنكال، الذي تعرض لإبادة جماعية ارتكبها مرتزقة داعش عام 2014.

وبحسب تقرير المنظمة، "بناء على معلومات تم الحصول عليها، تم الحفر وعُثر على المقبرة ".

وقال التقرير: "تم العثور على رفات نساء وأطفال في المقبرة، ويعود بعضها للمكون الشيعي في شنكال الذين قتلوا على أيدي مرتزقة داعش في عام 2014، للأسف، أنه ونتيجة مرحلة صب الخرسانة في المدرسة، دمرت هياكلهم العظمية بواسطة مجرفة".

والجدير بالذكر، تم العثور على 85 مقبرة جماعية في قضاء شنكال حتى الآن، وبدأت عملية البحث في أول مقبرة جماعية في قرية كوجو بقضاء شنكال، في 15 آذار 2019، بحضور ممثلي الأمم المتحدة.

(سـ)