العثور على جثتي شابين على أطراف بلدة سويدان بريف دير الزور الشرقي

وبحسب شهود عيان أفادوا لوكالتنا بأنه عُثر على الجثتين على أطراف بلدة سويدان وكانا مكبلي الأيدي وقد تعرضا لإطلاق عدة أعيرة نارية عليهما على مستوى الصدر.

وبحسب مصادر محلية فإن الأهالي تعرفوا على إحدى الجثتين والتي تعود لشاب يدعى "علي جربوع الحمد" والذي خرج من منزله منذ ليلة الاثنين ولم يعد حتى العثور عليه مقتولاً وهو لاجئ من بلدة الشويط في ريف دير الزور الشرقي، أما الجثة الثانية فهي لشاب مجهول الهوية حتى الآن.

هذا وسارعت قوى الأمن الداخلي إلى المكان وتم نقل الجثتين إلى المشفى ليتم فحصهما من قبل الطب الشرعي، والتحقيق في ملابسات الجريمة.

(ث ع ل)

ANHA