العثور على جثث أربع أفغانيات بينهن ناشطة مدافعة عن حقوق المرأة

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، قاري سيد خوستي، في بيان مصوّر أنه "تم توقيف شخصين مشتبه بهما، بعدما عُثر على الجثث الأربع بداخل منزل في منطقة الشرطة الخامسة".

وقال: "أقرّ الموقوفان، في تحقيق مبدئي معهما، بأنهما دعيا النساء إلى المنزل. هذا وتجري المزيد من التحقيقات وتم تحويل القضية إلى المحكمة".

ولم يكشف خوستي عن هوية الضحايا، لكن مصدراً في مزار شريف أفاد لوكالة فرانس برس بأن من بين القتلى ناشطة مدافعة عن حقوق المرأة، رفضت أسرتها التحدث إلى وسائل الإعلام.

وذكر تقرير بثته "بي بي سي" الناطقة بالفارسية نقلاً عن مصادر من المجتمع المدني أن النساء الأربع كن صديقات يرغبن بمغادرة البلاد عن طريق مطار مزار شريف.

وقال مصدر من مجموعة حقوقية لوكالة فرانس برس طلب عدم الكشف عن هويته، إن النساء تلقين مكالمة اعتقدن أنها دعوة للانضمام إلى رحلة إجلاء وتم نقلهن في سيارة، ليتم العثور على جثثهن في وقت لاحق.

وتعد طالبان، التي استولت على السلطة في أفغانستان منتصف أغسطس بعد حرب استمرت 20 عاماً ضد الحكومة السابقة المدعومة من الولايات المتحدة، حركة إسلامية محافظة بشدة.

وفي فترة حكمها الماضية، أبعدت النساء من الحياة العامة. ومنذ عودتها إلى السلطة، فرّ العديد من الناشطين الحقوقيين من البلاد. ونظمت بعض النساء اللائي بقين احتجاجات في كابول للمطالبة باحترام حقوقهن والسماح للفتيات بالالتحاق بالمدارس الثانوية العامة.

وفرّق عناصر طالبان بعض الاحتجاجات وهددت الحكومة باعتقال أي صحفي يغطي تجمّعات غير مصرح بها.

لكن قادة الحركة أصروا على أن مقاتليهم ليسوا مخولين بقتل النشطاء وزعموا أنهم "سيعاقبون من يفعل ذلك".

(د ع)