العثور على جثث 5 أشخاص في مخيّم الهول مقتولين بطلقات في الرّأس

وبحسب المعلومات عن حوادث الاغتيالات التي جرت في مخيم الهول، أنه وبتاريخ 5 كانون الثاني الجاري ورد بلاغ إلى قوى الأمن الداخلي، بوجود جثث 3 أشخاص مقتولين في القسم الثاني الخاص باللاجئين العراقيين في مخيم الهول شرقي الحسكة.

ولدى توجه قوى الأمن إلى المكان ونقل الجثث إلى مشفى الهلال الأحمر الكردي في المخيم تبين أنّ الجثث هي لكل من "العراقية عيدة محمد عواد، وزوجها إبراهيم عكلة سطام وهو سوري الجنسية، وشقيقها عياد محمد عواد"، والثلاثة تمّ اغتيالهم عبر إطلاق الرصاص على الرأس مباشرة ضمن خيمتهم.

وفي نفس اليوم، وفي الساعة 17:00 مساء عثرت القوات الأمنية على جثة امرأة مقتولة في القسم الرابع من مخيم الهول، ولدى نقلها إلى مشفى الهلال الأحمر الكردي تبين أنّها لامرأة سورية من مدينة حلب تدعى سامية عبد الله حمد، وهي أيضاً قتلت بطلقتين في الرأس.

واليوم الأربعاء بتاريخ 6 كانون الثاني ورد مرة أخرى بلاغ إلى قوى الأمن الداخلي بوجود شاب مقتول في القسم الخامس من مخيم الهول، وتبين أنّ الشاب سوريّ من أهالي بلدة هجين يدعى "موسى علي سعيد" البالغ من العمر 26 عاماً، وقتل بطلقتين في الرأس أيضاً.

هذا ولاتزال التحقيقات من قبل قوى الأمن الداخلي جارية لمعرفة مرتكبي هذه الجرائم، والذين هم في الغالب خلايا تابعة لمرتزقة داعش تنشط داخل المخيم.

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ANHA