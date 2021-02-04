واستفاق اللبنانيون، صباح اليوم، على خبر فقدان الاتصال بالمعارض لقمان سليم، منذ مساء أمس الأربعاء الساعة 8 مساء، وأعلنت شقيقته "رشا سليم" في منشور على صفحتها عبر "فيسبوك" أن "لقمان سليم شقيقي لا يجيب على هاتفه منذ أكثر من خمس ساعات".

وأضافت: "كان في نيحا الجنوب مع شبيب الأمين ثم غادر عائدًا ولم يصل بعد"، وتابعت: "أرجو مساعدتي لمعرفة أين هو من خارج الروتين الإداري (مخفر وبلاغ)".

ويأتي ذلك قبل أن يتم العثور على جثته مقتولًا داخل سيارة مستأجرة جنوب لبنان، ويُنتظر حضور عناصر الأدلة الجنائية للكشف على الجثة التي ترجح المعلومات الأولية أنها تعود إلى الناشط لقمان سليم، وبعد التحقيقات الأولية، تبين أنه تعرض لطلق ناري في رأسه.

ويذكر أن سليم لطالما انتقد "حزب الله" وسلاحه، معتبرًا أن أجنداته خارجية، تقدم مصلحة إيران على مصلحة لبنان.

(ز غ)