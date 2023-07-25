العثور على جثة شابة مقتولة في عفرين المحتلة

أفادت مصادر من داخل عفرين المحتلة لوكالتنا، بعثور أهالي قرية يازباغ التابعة لشرا، أمس الإثنين، على جثة شابة مقتولة تدعى "آية أحمد شحيد (25 عاماً)"، من أهالي قرية خفية التابعة لبلدة خناصر في ريف حلب.

ولم تذكر المصادر تفاصيل أخرى حول الجريمة التي ارتكبت بحق "آية شحيد".

وتقع قرية يازباغ التابعة لناحية شرا بالقرب من مدينة إعزاز على الحدود السورية ـ التركية.

وترتكب دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها جرائم وحشية بحق الأهالي وخاصة النساء والأطفال، من قتل واغتصاب واختطاف في مقاطعة عفرين المحتلة، وعموم المناطق المحتلة تركياً، فقد تعرضت ثلاثة طفلات يبلغن من العمر (10 عاماً) و(13عاماً) و(14 عاماً)، لجريمة اغتصاب من قبل مرتزقة دولة الاحتلال التركي خلال شهري أيار وتموز الجاري.

ووثّقت منظمة حقوق الإنسان عفرين - سوريا، في آخر إحصائية حصلت عليها وكالتنا، مقتل أكثر من (680) مواطناً في عفرين المحتلة منذ بدء الهجوم الاحتلالي على عفرين المحتلة منذ أكثر من 5 أعوام، (93) منهم تحت التعذيب، واختطف أكثر من (8792) مواطناً، وتوثيق أكثر من (100) حالة قتل للنساء، فيما تعرضت أكثر من (80) امرأة للاغتصاب، بينهن قاصرات.

(ج س/ي م)

ANHA