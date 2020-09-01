العثور على جثة شاب في أحد مباني مدينة حلب

وعثرت قوى الأمن الداخلي على جثة لشاب في منور (مهواية) أحد الأبنية في حي الأشرفية بحلب، وذلك بعد ورود بلاغ من قبل أحد أصحاب المحال القريبة.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن صاحب المحل الذي تقدم بالبلاغ قال: " إن أهالي الشارع أصبحوا يشعرون برائحة كريهة، وظنوا أن السبب موت "قطة"، لكن بعد تفقد منور البناية تبين وجود جثة شخص بها.

ووُجد بالقرب من الجثة بطانية مليئة بالدماء إلى جانب وجود آثار على جدران في الطابق الرابع.

وستعرض الجثة على مكتب الطبابة الشرعية في حي الشيخ مقصود اليوم، لتحديد سبب الوفاة وتاريخها وعمر المغدور.

فيما لا تزال التحقيقات جارية من قبل قوى الأمن الداخلي لمعرفة هوية الشخص.

(سـ)