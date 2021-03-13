العثور على جثة شاب بعد اختطافه من قبل مجهولين في ريف دير الزور

ووفق المعلومات التي حصلت عليها مراسلتنا، تعرض الشاب محمد تركي الحسين من قرية السبعي في ريف دير الزور الشرقي للاختطاف يوم أمس أثناء مداهمة، مجهولون لمنزله في القرية .

المعلومات أشارت إن أهالي قرية القاسمي، عثروا على جثته صباح اليوم، مقتولاً رمياً بالرصاص ومرمية في أطراف القرية.

قوى الأمن الداخلي بدأت بالتحقيقات اللازمة، حول الحادثة.

وتشهد مناطق ريف دير الزور عمليات قتل متكررة تنفذها خلايا تابعين لمرتزقة داعش.

وكان مجلس دير الزور العسكري قد اعلن يوم أمس الجمعة، أنه اعتقل مجموعة من المرتزقة المسؤولين عن تنسيق عمليات الاغتيال في ريف دير الزور.

( ف ع/سـ)

ANHA