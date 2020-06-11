العثور على جثة مسن عفريني مقتولاً بعد اختطافه

وأفادت منظمة حقوق الإنسان- عفرين في تفاصيل الحادثة نقلاً عن مصادر محلية موثوقة، أن المسن عارف عبدو خليل البالغ من العمر 80 عاماً قد اختُطف في 9 حزيران الجاري من قريته قزلباش التابعة لناحية بلبلة من قبل مرتزقة ما يسمون قوات النخبة والسلطان مراد التابعين للاحتلال التركي.

فيما أشارت المنظمة إلى أنه عُثر عليه مقتولاً يوم أمس، وأثار التعذيب ظاهرة على جثته.

وذكرت المنظمة أن المرتزقة أقدموا على سرقة مبلغ 10 آلاف دولار من المغدور.

والمواطن عارف عبدو خليل المعروف لدى أهالي القرية بـ (عارف خاتونة) كان يعاني من أمراض مزمنة وهو مقعد على كرسي متحرك.

(ج ج/سـ)

ANHA