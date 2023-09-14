العثور على جثة مرتزق في ريف كري سبي المحتلة مكبّل اليدين

أفاد مصدر محلي من ريف مقاطعة كري سبي المحتلة صباح اليوم، بالعثور على جثة على الطريق الواصل بين حمام التركمان وبلدة سلوك المحتلتين.

وحسب المصدر، فإن الجثة التي عُثر عليها تعود لـ فواز الخميس وهو مرتزق في "أحرار الشرقية" التابعة لجيش الاحتلال التركي.

وبيّن المصدر أنه عُثر على المرتزق مكبّلاً ومقتولاً بطلقات نارية في الرأس.

ويأتي ذلك في ظل انعدام الأمن الذي تشهده المقاطعة المحتلة وحالة الاقتتال بين المجموعات المرتزقة، حيث شهدت مدينة كري سبي قبل أيام مقتل الشاب محمد خليل المحمد من عشيرة جيس العربية على يد مرتزقة "الفيلق الثالث" التابعة للاحتلال التركي.

(د)

ANHA