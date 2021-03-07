العثور على جثة لاجئ عراقي مقتول في الهول

وقالت إدارة المخيم إن القوى الأمنية عثرت، اليوم الأحد، على جثة في القسم الأول كومين C3، الذي تقطنه الأسر العرقية اللاجئة.

وذكرت إدارة المخيم أن المقتول يدعى "نمر رباح ياسين"، ويبلغ من العمر (١٦عامًا)، وقُتل متأثرًا بجراحه بعد إصابته بعدة طلقات نارية في الكتف والرأس داخل خيمته.

فيما قالت إدارة المخيم إن القوى الأمنية عثرت، يوم أمس، على جثة نازحة سورية في الـ 20 من عمرها، قتلت بوساطة مسدس كاتم للصوت في خيمتها بالقسم الخامس من المخيم.

وبذلك وصل عدد القتلى والجرحى في المخيم منذ بداية العام الجاري إلى أكثر من 30 حالة.

ويشهد مخيم الهول الذي يضم الآلاف من أسر مرتزقة داعش واللاجئين العراقيين والسوريين، تزايدًا في حالات الاغتيال بالأعيرة النارية والأدوات الحادة.

وكانت القوى الأمنية التي تحمي أخطر مخيم في العالم، قد فرضت في أواخر شهر كانون الثاني المنصرم، حظرًا للتجوال داخل المخيم يبدأ من بعد الساعة 16:00 عصرًا.

(هـ ن)

ANHA