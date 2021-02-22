العثور على جثة امرأة مقطوعة الرأس في ريف دير الزور

ووفق المعلومات التي أفادت بها مراسلتنا، فإن الجثة تعود لامرأة تدعى "وديعة سرحان الصالح"، وهي نازحة من مدينة الميادين وتقيم في بلدة الصبحة في ريف دير الزور الشرقي.

وقالت إنه تم العثور عليها في قبو لمطعم مهجور في البلدة.

وتنشط خلايا مرتزقة داعش في مناطق ريف دير الزور، بعد الخسائر التي أُلحقت بهم ودحرهم في آخر معاقلهم بدير الزور على يد قوات سوريا الديمقراطية.

وفي تهديد مباشر للمدنيين، عثر أهالي بلدة الشحيل، في وقت سابق من الشهر الجاري على رأس(مقطوع) لشخص مجهول الهوية، وُضعت تحته لافتة تحمل تهديدات للمدنيين.

( ف ع/سـ)

ANHA