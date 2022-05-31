العثور على جثة امرأة مقطوعة الرأس.. الفظائع تتكرر في مخيم الهول

أفاد مراسلنا من ناحية الهول التابعة لمقاطعة الحسكة، بعثور قوى الأمن الداخلي يوم أمس الإثنين، على جثة امرأة مقطوعة الرأس في الممر الفاصل بين القطاع الثاني والثالث المخصص للعراقيين داخل مخيم الهول.

ونقل عن إدارة المخيم أنه لم يتم التعرف على هوية المقتولة، لكن يرجح أن تكون المرأة من الجنسية العراقية، كونه تم العثور عليها ضمن قطاعات العراقيين.

مع هذه الحالة، يرتفع عدد الذين قتلوا في المخيم خلال العام الجاري، إلى 18 شخصاً بين نساء ورجال سوريين، وعراقيين، وإصابة 13 آخرين في محاولات بدافع القتل.

هذا، ويعد مخيم الهول من أخطر المخيمات في العالم، لما يضمه من أسر مرتزقة داعش الأكثر تطرفاً، من سوريين وعراقيين، وأجانب، لا سيما الذين وصلوا المخيم في شباط / فبراير عام 2019، ممن خرجوا واستسلموا لقوات سوريا الديمقراطية خلال حملة عاصفة الجزيرة على آخر معاقل مرتزقة داعش في بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي.

(أم)

ANHA