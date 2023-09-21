العثور على جثة امرأة في عفرين المحتلة

قالت منظمة حقوق الانسان عفرين- سوريا، اليوم، على صفحتها في منصة فيسبوك الافتراضية: "عثر أهالي قرية آفرازي بناحية معبطلي في ريف عفرين المحتلة، صباح يوم الإثنين بتاريخ 18 -9 - 2023، على جثة مواطنة كردية معلّقة على شجرة تين في حقل للزيتون يقع قرب مفرق قرية كوبكه".

والمرأة هي أربعينين تدعى "حياة" وهي من أهالي قرية قره كوله في ناحية بلبل، ومتزوجة من أحد أبناء قرية آفرازي، دفنت جثمانها في مقبرة حي الزيدية بمدينة عفرين من قبل ذويها.

وتنتشر في مقاطعة عفرين عقب احتلالها، جرائم القتل والخطف والتعذيب والاغتصاب، والدفع نحو الموت (الانتحار) بكثرة، حيث ينعدم الأمن وسط استمرار جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في ارتكاب هذه الجرائم.

(س ر)