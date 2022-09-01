دخلت قوى الأمن الداخلي في الساعة 4:00 من فجر اليوم، إلى القطاع الرابع المخصص للاجئين السوريين في مخيم الهول، وذلك في إطار المرحلة الثانية لحملة "الإنسانية والأمن" ، فيما لا تزال عمليات البحث في القطاع جارية.

أفادت مراسلتنا من مخيم الهول، بالعثور أثناء عمليات البحث، على أداة للتعذيب وعشرات الدراجات النارية تعود لخلايا مرتزقة داعش، كانت مخفية بين الخيم في القطاع الرابع.

وعُلِمَ أن خلايا داعش كانت تستخدم الدراجات النارية لنشر الألغام، لكن الجدير بالذكر أنه يمنع استخدام الدراجات النارية في مخيم الهول.

يشار إلى أن قوى الأمن الداخلي قد عثرت صباح اليوم، في القطاع نفسه، على نفق كان تستخدمه خلايا مرتزقة داعش للتخفي بعد تنفيذ جرائم القتل والإعدام.

فيما لا تزال عمليات البحث مستمرة في المخيم بحذر ودقة شديدين.

(ج ب/س ر)

ANHA