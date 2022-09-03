أصدر المركز الإعلامي العام لقوى الأمن الداخلي- شمال وشرق سوريا، اليوم السبت، بياناً كتابياً، كشف فيه حصيلة اليوم التاسع من المرحلة الثانية لحملة "الإنسانية والأمن"، التي أطلقتها القوى في 25 آب المنصرم، بمساندة قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب (YPG)، والمرأة (YPJ).

جاء في البيان:

"تمكنت قواتنا أثناء عملية التفتيش والتمشيط خلال اليوم التاسع من إلقاء القبض على 4 عناصر لخلايا داعش، وإزالة 33 مكاناً يستخدمه مرتزقة داعش كأماكن تدريب، إضافةً لذلك فقد عثرت قواتنا على امرأة إيزيدية، كان عناصر داعش يهددونها بعدم الإفصاح عن ذلك والبقاء ضمن عوائل عناصر داعش في المخيم".

(س ر)