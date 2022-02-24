أدلت الاتحادات والمنظمات المنضوية تحت مظلة حركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM) اليوم، ببيان إلى الرأي العام؛ تضامناً مع حملة المبادرة الشعبية لشمال وشرق سوريا لإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب".

شارك في البيان الذي قرئ من قبل عضوة مكتب المرأة في حركة المجتمع الديمقراطي، زينب حسن، أمام مركز الحركة في مدينة قامشلو، ممثلو الاتحادات والمنظمات المنضوية تحت مظلة الحركة.

وأعلنت هذه الاتحادات والمنظمات تضامنها مع المبادرة الشعبية لشمال وشرق سوريا لإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب"، وأكدت أن "نضال الحزب النظري والعملي والغني بالميراث الأخلاقي والإنساني الذي يحمي القيم وثقافات الشعوب في المنطقة، ويمثل منظومة تحررية مجتمعية تناضل من أجل الوصول إلى بناء إرادة مجتمعية ديمقراطية حرة على أسس ومعايير أخلاقية، متخذة من حرية المرأة أساساً في نضالها المشروع وهي بعيدة كل البعد عن الإرهاب".

أوضح البيان أن "إزالة اسم حزب العمال الكردستاني من قائمة الإرهاب حق مشروع، لأنه يخدم مصالح جميع الشعوب والقيم الجوهرية للديمقراطية، وبداية مبشرة لنشر ثقافة السلام والأخوة والحوار السلمي بين جميع الشعوب في المنطقة".

وتابع: "على الرغم من الجهود الوجدانية والتضحيات التي قدمها حزب العمال الكردستاني في العديد من المناطق والتي ساهمت في تحرير المناطق من براثن الإرهاب الداعشي، وفتح ممراً إنساني لإنقاذ حياة مئات الآلاف من الإيزيديين في شنكال، فإن استمرار وجوده في قائمة الإرهاب ظلم كبير".

البيان أكد أن إدراج اسم الحزب في "قائمة الإرهاب" كان لإرضاء سياسات "الدولة التركية الشوفينية بهدف ضرب مكتسبات الشعب الكردي وشعوب المنطقة برمتها، وقد أكدت مؤسسات ومنظمات حقوقية عديدة وبعض مراكز الدراسات الاستراتيجية وكبار الشخصيات العالمية المرموقة ومحكمة العدل في لوكسمبورغ والمحاكم البلجيكية براءة الحزب من تسمية الإرهاب".

وأعلنت الاتحادات والمنظمات المنضوية في حركة المجتمع الديمقراطي، خلال بيانها، انضمامها إلى "الحملة الإنسانية لإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من قائمة الإرهاب"، وعاهدت "سنبذل المزيد من الجهود المجتمعية في كل مؤسساتنا ومنظماتنا واتحاداتنا لجمع التواقيع لمساندة حملة إزالة اسم حزب العمال الكردستاني من قائمة الإرهاب، ونحن على ثقة تامة بأن إزالة اسم الحزب من القائمة سيفتح الباب أمام الحلول على مصراعيها من أجل بناء السلام والديمقراطية، وحماية حقوق الإنسان، لذا نتوجه بالنداء إلى مجلس الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية العمل على إزالة اسم حزب العمال الكردستاني من قائمة الإرهاب".

(س أ/ س ر)

ANHA