الاتحادات الطبية والعاملون في مجال الصحة يطالبون بإرسال لجان طبية إلى إمرالي

جاء ذلك، خلال بيان أدلت به الاتحادات الطبية والعاملون في مجال الصحة في شمال وشرق سوريا، وبالتنسيق مع المبادرة السورية لحرية القائد أوجلان، حول الوضع الصحي للقائد أوجلان في سجن إمرالي.

قرئ البيان باللغتين العربية والكردية من قبل مسؤول مكتب العلاقات الدبلوماسية لهيئة الصحة في شمال وشرق سوريا سليمان أحمد، والرئيسة المشتركة للجنة الصحة في قامشلو روجين أحمد، على التوالي وذلك أمام مشفى القلب والعين بمدينة قامشلو.

طالب البيان "المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية العاملة في المجال الإنساني والحقوقي، بالقيام بواجبها تجاه فيلسوف الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب السيد عبد الله أوجلان، للضغط على الدولة التركية لإنهاء العزلة المفروضة عليه، والذي مضى على أسره أكثر من 23 عاماً ضمن ظروف صحية سيئة، في سجن إمرالي سيئ الصيت".

القائد أوجلان ضمن شروط اعتقال غير صحية

كما طالب البيان لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية (CPT) أيضاً بالتدخل السريع والقيام بواجبها بالضغط على الدولة التركية والمنظمات الأممية ذات الشأن، والسماح للمنظمات الصحية "بإيفاد لجان طبية للاطمئنان ومتابعة وضعه الصحي ليطمئن شعبنا وأصدقائه، وكذلك السماح لمحاميه وعائلته بزيارات دورية له والإفراج عنه، وفق القوانين والمواثيق الدولية؛ كونه تجاوز الـ 73 عاماً، ضمن شروط اعتقال غير صحية في ظروف بيئية وصحية غير مناسبة في سجنه الانفرادي".

أعربت الاتحادات الطبية خلال بيانها، عن استعدادها لإيفاد بعثة طبية إلى جزيرة إمرالي للوقوف على الوضع الصحي للقائد عبد الله أوجلان، وتابع: "نذكر أن السيد أوجلان هو رسول السلام وأخوة الشعوب؛ كونه يمتلك زمام المبادرة لإرساء السلام في المنطقة".

وندد البيان "بالممارسات اللا إنسانية الأخيرة المتضمنة فرض عزلة مشددة لمدة ستة أشهر أخرى على ممثل إرادة الشعوب التواقة للحرية والمساواة والديمقراطية السيد عبد الله أوجلان".

وكان آخر تواصل للقائد مع العالم الخارجي في الـ 25 من آذار عام 2021، خلال اتصال هاتفي مع شقيقه محمد أوجلان دام 5 دقائق، ثم قطع الاتصال.

فيما كان آخر لقاء معه قد جرى من قبل محاميه ريزان ساريجا ونوروز أويسال في الـ 7 من آب 2019، ومنذ ذلك التاريخ تفرض السلطات التركية عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان المعتقل منذ عام 1999.

(س أ/آ)

ANHA