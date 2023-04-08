الاتحاد الوطني: استهداف مطار السليمانية مؤامرة شأنها شأن جلب جيش المحتل لداخل أراضي الإقليم

أصدر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم السبت، بياناً حول الهجوم الذي استهدف محيط مطار السليمانية الدولي، مساء أمس الجمعة، وصف فيه استهداف المطار بمؤامرة مخابراتية محاكة مسبقاً من قبل أطراف داخلية وخارجية. وجاء في نص البيان:

"إن استهداف مطار السليمانية الدولي، مؤامرة مخابراتية وجاسوسية محاكة مسبقاً من قبل أطراف خارجية وداخلية، شأنها شأن جلب جيش المحتل إلى داخل اراضي إقليم كردستان.

لذلك ندين بشدة هذا الهجوم، ونأمل من الأطراف المعنية متابعة هذه الجريمة وإدانتها بدلاً من تبريرها بشكل أعمى، ولكن كما هو عادتهم، فإن أقلية فرضت نفسها داخل الحزب الديمقراطي الكردستاني، والتي لها علاقات سرية وخاصة، أصبحت مرشد الأعداء وتستخدم الوكالات الحكومية للعمل الاستخباراتي للدول الأخرى ولتقويض أمن إقليم كردستان ومحافظة السليمانية.

لطالما آمن الاتحاد الوطني الكردستاني بالاتحاد ووحدة الشعب والأحزاب السياسية في كردستان، وكان هدفه التعاون والتنسيق والعلاقات الودية على مستوى الأجزاء الأخرى من كردستان ومبنية على أساس حماية المصالح القومیة، كما ويدين الاعتداءات على أي منطقة أو محافظة في إقليم كردستان ومعتبراً إياها جريمة، لأنه في إطار رؤيته القومیة، يرى أن إقليم كردستان بأكمله مقدس وقد ناضل من أجلها بلا هوادة وقدم الكثير من التضحيات".

(أ ب)