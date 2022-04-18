الاتحاد الوطني الكردستاني: هجوم تركيا انتهاك للسيادة العراقية

أصدر رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في البرلمان العراقي كمال آغا بياناً مكتوباً حول هجمات الاحتلال التركي.

وقال البيان إن ”استمرار العمليات العسكرية التركية على أراضي إقليم كردستان العراق يعد انتهاكاً لسيادة العراق وأجوائه بحجة وجود حزب العمال الكردستاني. هذا الهجوم يتعارض مع مبادئ المجتمع الدولي وحسن الجوار بين العراق وتركيا”.

وأضاف البيان أن العمليات العسكرية والهجمات أكدت بالفعل أن الحرب لن تحل مشاكل تركيا الداخلية، بل ستعمل على تعميقها.

وقال البيان إن القضية الكردية في تركيا لا يمكن حلها من خلال العمليات العسكرية وانتهاك سيادة الدول الأخرى.

المصدر: روج نيوز