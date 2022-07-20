الاتحاد الوطني الكردستاني يستنكر مجزرة زاخو ويدعو إلى وضع حد للانتهاكات التركية

وقالت الكتلة في بيان ، “ندين ونستنكر الانتهاكات التركية على سماء وارض العراق والتي تستهدف المواطنين والاراضي الزراعية والاماكن السياحية في اقليم كردستان بصورة مستمرة.

بعد عدة مرات من مطالباتنا للحكومة العراقية حول وضع حد للهجمات التركية، قامت اليوم الطائرات التركية بقصف قرية برخ في قضاء زاخو مما ادى الى استشهاد 9 سواح و جرح 22 اخرين غالبيتهم نساء واطفال.

فليس من المعقول ان نعبر عن احتجاجنا واستنكارنا عبر التصريحات والبيانات فقط كي نواجه بهجوم واعتداء اخر، يتوجب على الحكومة العراقية ان تنهض بدورها ويكون لها موقف حاسم وان تدخل في حوار جاد مع تركيا من اجل وضع حد لانتهاك سيادة البلد، ذلك ان الانتهاكات والخروقات العسكرية التركية بحق سيادة العراق واستهدافها لاقليم كردستان امر في غاية الخطورة وانتهاك صارخ للقوانين والمعاهدات الدولية ومبادئ حسن الجوار، اننا في الوقت الذي ندين فيه هذه الاعمال التي راحت ضحيتها دماءا زكية نطالب فيه حماية مقدساتنا”.