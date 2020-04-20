الاتحاد الوطني الكردستاني يقدم مساعدات طبية لروج آفا

وزار اليوم وفد رفيع من قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني لمقر ممثلية الإدارة الذاتية في إقليم كردستان، ضم كلاً من الدكتور "سوران جمال طاهر" عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني، و "إكرام علي" مسؤول مكتب العلاقات الكردستانية و"خالد خضر عبدال" عضو مكتب العلاقات.

واستقبل الوفد من قبل أعضاء الهيئة الإدارية لممثلية الإدارة الذاتية في إقليم كردستان، الذين رحبوا بالوفد الزائر وأكدوا على ضرورة التواصل أكثر وتمتين العلاقات سياسياً ومادياً من أجل مصالح ومصير الشعب الكردي في باشور وروج آفاي كردستان.

وخلال الزيارة أكد وفد الاتحاد الوطني الكردستاني أنهم يواصلون دعمهم "السياسي واللوجستي" لشعب روج آفا، وبشكل خاص في ظل ما يشهده العالم عامة والمنطقة من ظروف صعبة بسبب انتشار وباء كورونا، كما سلم الوفد خلال الزيارة كميات من الأدوية والمواد اللوجستية إلى الممثلية لإرسالها إلى أهالي روج آفا.

وفي ختام الاجتماع عقد الطرفان مؤتمراً صحفياً في مقر الممثلية، تم تسليط الضوء فيه على مضمون اللقاء، وأهمية استمراره، بما يخدم شعوب المنطقة.

وأشار مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الوطني الكردستاني سوران جمال، في المؤتمر الصحفي إلى أن "الاتحاد الوطني مستعد لإرسال مساعدات أخرى لروج آفا خلال الفترة القادمة".

ومن جانبها، شكرت الرئيسة المشتركة لممثلية روج آفا في جنوبي كردستان نورشان حسين الاتحاد الوطني الكردستاني على تقديم المساعدة.

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ANHA