الاتحاد الوطني الكردستاني يدين قصف تركيا لأراضي باشور

البيان أصدره المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني ردًّا على استهداف طائرة استطلاع تابعة للاحتلال التركي لسيارة مدنية في محيط قضاء جمجمال التابع للسليمانية في عمق باشور كردستان والعراق، مساء أمس الجمعة.

ووصف البيان هذا القصف بالتطور الخطير بعد تمادي تركيا وتجاوزها الحدود إلى قلب وعمق باشور كردستان والعراق "إن تجاوز الحدود الذي يشهده قلب وعمق كردستان والعراق هو تطور سيئ" مُدينًا بأشد العبارات "قصف الطائرات التركية لحدود قرهنجير القريبة من مدينة كركوك والذي خلّف ضحايا واضرار."

وطالب البيان بوضع حد لخرق الحدود وارتكاب جرائم بحق المدنيين بدون أي مبررات ومسوغات على الفور، مشددًا "نطالب الحكومة الاتحادية أن تؤدي مهامها الدستورية والوطنية في الدفاع عن أراضي العراق وإقليم كردستان من خلال قنواتها الدبلوماسية وأن تنبه الحكومة التركية إزاء هذا الخرق".

(مـ)

ANHA