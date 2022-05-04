الاتحاد الوطني الكردستاني لـ PDK: أنتم من سلمتم شنكال لداعش

الإثنين الفائت، بدأ الجيش العراقي، بدعم من الحزب الديمقراطي الكردستاني، هجوماً واسعاً على شنكال بهدف احتلاله، وأصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني بيانات عديدة، أظهرت موقفه المعادي للإيزيديين وللشعب الكرد.

بالمقابل صدرت مواقف عديدة ضد مواقف الحزب الديمقراطي الكردستاني حليف الدولة التركية المحتلة.

وفي هذا السياق، قال مركز (15) تنظيمات شنكال التابع لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني في بيان:

“فيما يتعلق بأوضاع شنكال وما جرى فيه بين قوات الجيش وقوات وحدات مقاومة شنكال، نحن الاتحاد الوطني الكردستاني في شنكال لسنا مع أن تصبح أرض شنكال ضحية لتصفية الحسابات”.

وأضاف المركز: “فيما يتعلق ببيان الفرع الـ 17 للحزب الديمقراطي الكردستاني نريد أن نذكركم ببعض الحقائق:

– تحدثتم عن أن أهالي شنكال شهود على أنكم قدمتم الدماء والضحايا عندما هاجم إرهابيو داعش شنكال، والحقيقة أن السلطة في شنكال كانت بيدكم، وأنتم من قال مسؤول فرعكم إنكم ستحاربون بـ 12 ألف عنصر من البيشمركة، لكن الحقيقة أنه في ليلة مهاجمة داعش تم إصدار أمر للبيشمركة بالانسحاب دون إطلاق رصاصة واحدة، وأنتم من كان يقول مسؤول فرعكم لن نخلي شنكال حتى لو سار الإرهابيون على أجسادنا، لكنه فرّ قبل الأهالي، وتركتم المدنيين في يد داعش، واليوم أهالي شنكال جميعهم شهود على أنكم سلمتم شنكال لداعش.

– تحدثتم عن تحرير شنكال وأنكم أنتم فقط من قمتم بذلك، والحقيقة أن الاتحاد الوطني الكردستاني أوصل كمية كبيرة من السلاح والعتاد إلى جبل شنكال عبر سوريا، وحتى اليوم لم يترك الاتحاد الوطني شنكال، ولو لحظة، وشارك جنباً إلى جنب أهالي شنكال في تحريره، واستشهدت كوكبة من بيشمركة الاتحاد الوطني التابعين للواء 111 في عملية تحرير شنكال.

– تحدثتم عن 16 أكتوبر 2017، وأن أهالي شنكال طلبوا منكم إدارة أنفسهم بأنفسهم، وإن كان هذا صحيحاً فلماذا لم يقم أهالي شنكال بإدارة أنفسهم؟

– تحدثتم عن انتخابات أكتوبر، العام الماضي، والحقيقة أن أهالي شنكال صوتوا بعد أن قمتم بإخافتهم، والوثائق موجودة وهناك سيدة شنكالية تحدثت لمواقع التواصل الاجتماعي وقالت إنه تم إبلاغهم أنهم في حال لم يصوتوا للديمقراطي سيتم طردهم من المخيمات، وهناك وثائق كثيرة تؤكد أنه بالمال والتهديد بالطرد من المخيمات حصلتم على أصوات أهالي شنكال.

ـ أنتم من تمنعون عودة الأهالي إلى شنكال للاستفادة من أصواتهم في الانتخابات.

ـ فيما يتعلق باتهامكم للاتحاد الوطني بالمزايدة، فإن الاتحاد الوطني، ومنذ تأسيسه، لم يكن مع المزايدة، ولن يكون، وكان دوماً مع خدمة الناس؛ لأننا طلبة نهج مام جلال الذي كان دوماً مدافعاً عن المناطق المستقطعة.

ـ الاتحاد الوطني مع استقرار وضع شنكال، وتوفير الأمن والخدمات في المنطقة، وندعو إلى إفساح الطريق لأهالي شنكال للعودة إلى مناطقهم.

(م)