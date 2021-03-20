الاتحاد السرياني يهنئ الشعب الكردي وكل الشعوب بنوروز

وأصدر، الحزب، اليوم، بيانًا إلى الرأي بمناسبة عيد نوروز، هنأ فيه أيضًا أسر الشهداء والقوات العسكرية في الإدارة الذاتية التي كان لها الفضل الأول في الدفاع عن الأرض والشعب وتكريس المشروع المشترك لجميع المكونات.

وجاء في نص بيانه

"يتقدم حزب الاتحاد السرياني بأحرّ التهاني إلى عموم الشعب الكردي بمناسبة عيد نوروز وكل الشعوب التي تحتفل بهذا العيد التاريخي، وكذلك عموم الشعب السوري، ومع رمزية ودلالات هذا العيد نأمل أن يكون حاملًا معه الخير والسلام لسوريا وتنتهي آلام ومعاناة الشعب السوري، ويكون هذا العام عام توحيد الجهود بين كل الأطراف السورية للوصول إلى حل سياسي عادل يلبي تطلعات وأهداف الشعب السوري الذي انتفض وطالب بحقوقه المشروعة ودفع الثمن باهظًا من شهداء ومعتقلين وجرحى ومُهجّرين ونازحين.

كل التهاني بهذا العيد إلى جميع من ساهم ويساهم في مشروع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا والذي أصبح الأمل في إحداث التغيير الديمقراطي المنشود ضمن وحدة سوريا والأساس نحو بناء سوريا.

كل التهاني إلى جميع أسر الشهداء الذين فقدوا أحد أبنائهم ولكنهم رسموا مجدًا، وكانت دماؤهم الطريق نحو الحرية والعيش بسلام بعيدًا عن الإرهاب والاستبداد.

كل التهاني والشكر والامتنان إلى جميع القوات العسكرية والأمنية في الإدارة الذاتية التي يعود إليها الفضل الأول في الدفاع عن الأرض والشعب وتكريس المشروع المشترك لجميع المكونات من العرب والسريان والآشوريين والكرد وغيرهم في شمال وشرق سوريا، وكل الأمل بهم بتحرير المناطق المحتلة من قبل تركيا والفصائل المرتبطة بها.

وكل الأماني لجميع أبناء سوريا أن يكون لهم المستقبل المشرق الذي يليق بهم ويكونوا كما كان أجدادنا منبرًا للثقافة والحضارة والعلوم ويستطيعون تجاوز سنوات الحرب ويحققون الوحدة والعيش المشترك ضمن سوريا حرة ديمقراطية لامركزية تعددية".

ANHA