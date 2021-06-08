الاتحاد الرياضي ينظم دورة لحكام كرة قدم في الطبقة

وبمشاركة ٢٥ منتسبًا انطلقت الدورة أمس في صالة مركز الشبيبة في الطبقة، تحت إشراف حكمين سابقين.

يعطى خلال الدورة ١٧ قانونًا من قانون تحكيم كرة القدم التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA لتدريب المنتسبين على القوانين الحديثة للعبة.

وتقسم الدورة إلى مرحلتين، مرحلة نظرية وأخرى عملية لمدة 7 أيام، بحسب الحكم يوسف زكور.

وسيخضع المتدربون في نهاية الدورة لامتحان نهائي يحصل بموجبه على وثيقة حكم، يتم اعتماده رسميًّا من قبل الاتحاد الرياضي في الطبقة بناءً عليها لمزاولة المهنة بشكل قانوني.

وحول الدورة قال مدير مكتب كرة القدم ضمن الاتحاد الرياضي في الطبقة، خالد قاسم، قال إن "هدفنا منها النهوض بالواقع الرياضي، وتحسين نشاطاته ودعمها بكافة الإمكانات المتاحة وتخريج عدد من الحكام المختصين لكرة القدم لتمثيل المدينة في المحافل الرياضية على الصعيدين الداخلي والخارجي".

والجدير بالذكر أنها الدورة الأولى من هذا النوع على صعيد منطقة الطبقة.

(ع ص/ س ر)

ANHA