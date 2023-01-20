الاتحاد الرياضي ينظم بطولة كاراتيه ودية في قامشلو

نظم الاتحاد الرياضي في إقليم الجزيرة، اليوم الجمعة، بطولة كاراتيه ودية في قامشلو؛ بهدف تنشيط اللاعبين والاستعداد للاستحقاقات المقبلة.
خبر 2023-01-20T14:40:00 قامشلو

أقيمت البطولة الودية للكاراتيه بصالة "الشهيدة زلال قامشلو للألعاب القتالية "في مقر الاتحاد الرياضي بمدينة قامشلو، لكافة الفئات العمرية، وذلك بمبادرة من الاتحاد الرياضي في إقليم الجزيرة.

وشارك في البطولة 76 لاعباً من أندية إقليم الجزيرة ( سردم، الأسايش، برخدان، كولد جيم)، هذا وتضمنت البطولة 28 مباراة، لعب كل لاعب مباراة واحدة.

علماً أن البطولة ودية وتهدف لتنشيط اللاعبين استعداداً للاستحقاقات المقبلة، بدون تحديد المراكز والنقاط.

يذكر أن الاتحاد الرياضي، كان قد نظم العديد من الدورات التنشيطية في الفترات السابقة، بهدف تفعيل الرياضات الفردية في الإقليم.

(خ ع/آ) 

ANHA

 


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