الاتحاد الرياضي يعيد تأهيل الملعب الأسود في الرقة

يعتبر الملعب الأسود هو الوحيد في مدينة الرقة، واكتسب اسمه (الملعب الأسود) بسبب سواد مدرّجاته. وكان الملعب يحتضن النشاطات الرياضية لناديي الشباب والفرات، وهما الناديان الوحيدان في الرقة سابقاً.

ومع بداية الأزمة السورية ومحاصرة المجموعات المرتزقة لمدينة الرقة، حوّلت حكومة دمشق الملعب إلى نقطة عسكرية ومخزن للأسلحة. وبعد احتلال المدينة من قبل هذه المجموعات استخدمته أيضاً كمخزن للأسلحة، وثبّتت فيه عدداً من بطاريات المدفعية استهدفت بها الفرقة 17 التابعة لقوات الحكومة. وعند احتلال داعش لمدينة الرقة تحول إلى سجن. وعُرِف باسم (النقطة 11)، وذاع صيته كأخطر السجون في ظل احتلال داعش للمدينة. إذ حفر الأخير تحته نفقاً يصل إلى المشفى الوطني، مما جعل الملعب هدفاً في العمليات العسكرية التي جرت في مدينة الرقة.

وفي إطار الجهود الرامية إلى إعادة إعمار الرقة بعد تحريرها من مرتزقة داعش، تعمل لجنة الشباب والرياضة في مجلس الرقة المدني حالياً، على إعادة تأهيل الملعب الذي يتسع لـ 15 ألف شخصاً، لاستقبال النشاطات الرياضية، في ضوء اهتمام الإدارة الذاتية بالنهوض بكافة جوانب الحياة في المنطقة.

جهود وخطوات إعادة التأهيل

وحول عملية التأهيل، التقت وكالتنا مع الرئيس المشترك للاتحاد الرياضي في الرقة، حسين هلال، الذي قال إنهم يعملون على تأهيل الملعب الأسود، بعد الخلاص من داعش وتعرضه للدمار الجزئي، بعد أن كان واحداً من أفضل الملاعب في سوريا، والملعب الوحيد في الرقة، وكان مجهزاً بأفضل التجهيزات، ليأتي داعش ويحوله إلى سجن وتنال الحرب منه ما نالت.

وأضاف أنهم عملوا في الفترة الأخيرة على نبش أرضية الملعب تمهيداً لزراعته بالعشب الطبيعي (النجيل)، حيث تم زراعة العشب وسقايته.

وبحسب هلال، سيعملون بعد ذلك على تأمين تربة مناسبة لضمان نمو العشب بشكل طبيعي، ومن ثم تسوية الأرضية لتصبح جاهزة للعب المباريات، في محاولة لتلافي التكاليف الباهظة التي يتطلبها العشب الصناعي، وتركيب المرشّات وهي مبالغ تفوق قدرة الاتحاد الرياضي.

وتتضمن أعمال التأهيل؛ صيانة السور الخارجي للملعب ونبش الأرضية وصيانة المدرجات وتلوينها باللونين الأحمر والأزرق، فضلاً عن تجهيز اثنا عشر صالة لألعاب القوى في الملعب الأسود، وفقاً لهلال.

عودة النشاطات الرياضية إلى الملعب

ويأمل الرئيس المشترك للاتحاد الرياضي في الرقة، حسين هلال، عودة النشاطات الرياضية إلى الملعب الوحيد في الرقة والمجهز بمدرجات، ويساهم بعودة وتطوير الرياضة في الرقة وشمال وشرق سوريا.

وعن السبب الرئيس في عملية إعادة تأهيل الملعب، قال هلال: "إننا نعاني من قلة الملاعب وبدائيتها، ونحن بحاجة إلى ملعب يستوعب العدد الكبير للجماهير، ويكون ملعباً رئيساً لإقامة الأنشطة الرياضة، خاصة وأن الرياضة شهدت تطوراً في الفترة الأخيرة، وهناك الكثير من الفرق التي تحتاج للتدرب".

ومن المتوقع أن يتم تجهيز الملعب خلال شهر بعد التأكد من نمو العشب بشكل كامل، حيث رجّح حسين هلال أن يقام دوري لكرة القدم على مستوى الرقة، بعد الانتهاء من أعمال ترميم الملعب، أو يتم إطلاق دوري لكرة القدم على مستوى شمال وشرق سوريا عموماً.

(س ر)

ANHA