الاتحاد الرياضي لإقليم عفرين يطلق دوري كرة الطائرة للرجال بمشاركة 9 فرق

وشارك في دوري الرجال (9) فريق، وهم كل من (شيراوا، المعاهد، KPC، سنان، روجهات، الشبيبة، عكيد، برخدان، سردم)

وبدأت الدوري بالوقوف دقيقة صمت، ثم ألقى الإداري في اتحاد كرة الطائرة لإقليم عفرين محمود نعسان كلمة قال فيها " تحت شعار (حتماً سننتصر) تم افتتاح اليوم دوري كرة الطائرة للرجال، ونتمنى لجميع الفرق المشاركة التألق والتحلي بالروح الرياضية بينهم، وتطوير هذه الرياضة".

لتبدأ بعدها أولى مباريات الدوري بلعب فريقي "مشفى افرين × شيراوا" وفاز فيها فريق مشفى افرين بنتيجة 3×1

تلاها المباراة الثانية بين فريقي "المعاهد × لجنة التدريب والتعليم الديمقراطي""KPC، وفاز فريق المعاهد بنتيجة 3×2

المباراة الثالثة انطلقت بين فريقي "سردم × سنان" وانتهت بفوز فريق سردم بنتيجة 3× 1

المباراة الأخيرة في اليوم الأول من الدوري كانت بين فريقي "الاتحاد × روجهات" وفاز فريق روجهات بنتيجة 0×3

يذكر أنه ستقام المباريات ضمن هذا الدوري كل يوم جمعة، ومن المزمع أن يختتم الدوري بتاريخ 27 أيار 2021 .

(ل ش/ل)

ANHA