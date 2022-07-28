وزين ملعب بلدة بابنس التابعة لناحية الأحداث في مقاطعة الشهباء، بصور الشهيد كرزان الإداري في حركة الشبيبة الثورية السورية لإقليم عفرين، والذي استشهد خلال المرحلة الثانية لمقاومة العصر، وأعلام حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الحرة.

وتجمع في الملعب المئات من أهالي إقليم عفرين وأعضاء المؤسسات المدنية، ومثلون عن الأحزاب السياسة المتواجدة في المقاطعة.

وانطلق المهرجان بالوقوف دقيقة صمت، تلتها كلمة لوالد الشهيد، عبدو قهرمان، الذي تحدث عن حياة الشهيد كرزان قائلاً: " كان الشهيد كرزان من أوائل الذين انخرطوا في ثورة 19 تموز، حيث تلقى أول تدريب له في عفرين عام 2011، لينطلق بعدها لقيادة الشبيبة وتنظيمها بهدف حماية الثورة".

وتابع عبدو قهرمان حديثه " الشهيد كرزان لعب دوراً كبيراً في قياد الشبيبة، قبل العدوان على عفرين، وحتى أثناء ذلك، ساهم في الدفاع عن ناحية راجو ضد الاحتلال التركي ومرتزقته وهمجيتهم".

وأكد قهرمان في ختام حديثه بأنهم كعائلة الشهيد كرزان ماضون على نهجه حتى تحقيق مراده بتحرير عفرين.

لتقدم بعدها الطفلة ديانا محمد بعض الفقرات الشعرية، حول الشهيد كرزان وحياته، وروح القيادة المتواجدة فيه.

بعدها قدم كل من فرقة الشهيد برويسك والشهيدة بارين بوطان بعض الفقرات من الغناء العربي التراثي.

ليختتم المهرجان بتقديم فرقة نوجان سردوز للغناء الكردي بعض الأغاني التراثية الكردية، ليتم عقد حلقات الدبكة من قبل الحضور.

(كروب /سـ)

ANHA