الاتحاد الرياضي في شمال وشرق سوريا ينظّم بطولة للشطرنج

يشارك في بطولة الشطرنج التي نظمت في منشأة الفرات جنوب مدينة الرقة، لاعبون من أقاليم الجزيرة، والفرات، والطبقة والرقة ودير الزور ومنبج.

وبدأت البطولة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم افتتحت البطولة من قبل الرئيس المشترك للاتحاد الرياضي لشمال وشرق سوريا بوزان بركل، ورحب بكافة الفرق وبارك انطلاق البطولة الأولى من نوعها في شمال وشرق سوريا وتحت إشراف الاتحاد الرياضي في هيئة الشباب والرياضة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا".

وأوضح بوزان بركل، "تعتبر بطولة الشطرنج من ضمن الفعاليات والنشاطات التي تنظمها لجنة الشباب والرياضة في شمال وشرق سوريا وستشارك في هذه البطولة 6 أقاليم "الجزيرة والفرات والطبقة ومنبج والرقة ودير الزور".

وستستمر هذه البطولة 3 أيام تتنافس فيها الفرق المشاركة بدءاً من الساعة الـ10 وحتى الساعة الـ5 عصراً وتقسم هذه المنافسات إلى منافسات جماعية ومنافسات فردية.

وشهد اليوم الأول من البطولة منافسة شديدة بين اللاعبين المشاركين، حيث يقوم كل فريق بمنافسة كافة الفرق ضمن جولات بحسب القرعة من قبل لجنة التحكيم وتستمر كل جولة لمدة 25 دقيقة لكل لاعب مع حساب عدد النقلات على مدار 3 أيام حتى تقوم لجنة التحكيم بتحديد الفائزين بالمراتب الثلاثة الأولى وتتويجها.

(ف)

ANHA